Инвесторы заявили об угрозе глобального потепления для рынка недвижимости

Инвесторы в недвижимость больше не могут игнорировать последствия климатических изменений. В прошлом году 40 стихийных бедствий, включая штормы и пожары, повлекли убытки в 1 миллиард долларов. Такие данные представлены в исследовании страховой компании AON. Об этом сообщает издание Al-Ain (перевод Иносми ).

Эксперты говорят, что инвесторы начали учитывать климатические риски, принимая решения о покупке объектов или строительстве.

При этом оцениваются не только отдельные активы, но и степень защиты населенного пункта от негативных влияний.

Эксперты выделили 5 факторов, изучаемых игроками рынка недвижимости при оценке климатических рисков. Это процент жителей, страдающих от катастроф и плохой экологии, показатели, связанные с территорией и недвижимостью, уязвимость крупных деловых и жилых районов, а также вероятность обострения негативных климатических явлений.

Кроме того, люди все чаще отказываются от покупок недвижимости на берегу моря, опасаясь наводнений, цунами и т.д. Исследование, проведенное Университетом Колорадо, показало, что подобная недвижимость продается по цене на 7% ниже по сравнению с недвижимостью в более безопасных районах. С 2005 года недвижимость, расположенная в восьми штатах вдоль восточного побережья Америки, потеряла в цене 14,1 миллиарда долларов.