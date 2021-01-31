Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.33
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Рынок недвижимости обрушит глобальное потепление 

Майк Габриелян 3 часа назад
Инвесторы заявили об угрозе глобального потепления для рынка недвижимости
Фото: EPA
Инвесторы в недвижимость больше не могут игнорировать последствия климатических изменений. В прошлом году 40 стихийных бедствий, включая штормы и пожары, повлекли убытки в 1 миллиард долларов. Такие данные представлены в исследовании страховой компании AON. Об этом сообщает издание Al-Ain (перевод Иносми).
Эксперты говорят, что инвесторы начали учитывать климатические риски, принимая решения о покупке объектов или строительстве.
При этом оцениваются не только отдельные активы, но и степень защиты населенного пункта от негативных влияний.
Эксперты выделили 5 факторов, изучаемых игроками рынка недвижимости при оценке климатических рисков. Это процент жителей, страдающих от катастроф и плохой экологии, показатели, связанные с территорией и недвижимостью, уязвимость крупных деловых и жилых районов, а также вероятность обострения негативных климатических явлений.
На вторичном рынке жилья замедлился рост цен
Кроме того, люди все чаще отказываются от покупок недвижимости на берегу моря, опасаясь наводнений, цунами и т.д. Исследование, проведенное Университетом Колорадо, показало, что подобная недвижимость продается по цене на 7% ниже по сравнению с недвижимостью в более безопасных районах. С 2005 года недвижимость, расположенная в восьми штатах вдоль восточного побережья Америки, потеряла в цене 14,1 миллиарда долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что изменение климата достигло катастрофических масштабов.
Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
Комментарии 57
Недвижимость , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение