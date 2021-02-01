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Чиновники предупредят россиян о сносе их дома 

Deita.ru 3 часа назад
Чиновники начнут предупреждать россиян о сносе их домов
Фото: deita.ru
Российские муниципальные власти начнут предупреждать россиян о том, что их дом подлежит сносу с помощью интернета.
Предполагается, что чиновники с мест должны будут заносить такие сведения в Росреестр, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Известия.
Внесённые муниципалами данные станут доступны всем желающим с ними ознакомиться. По словам главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, новый порядок нужен для того, чтобы россияне, планирующие купить квартиру в том или ином доме, могли увидеть, находится ли здание в аварийном состоянии и подлежит ли оно сносу.
Соответствующий законопроект уже поддержали в правительстве. Документ предписывает создание механизма информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов. Сейчас покупатели не могут узнать эту информацию без помощи хозяина жилплощади.
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