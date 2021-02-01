Чиновники начнут предупреждать россиян о сносе их домов

Российские муниципальные власти начнут предупреждать россиян о том, что их дом подлежит сносу с помощью интернета.

Предполагается, что чиновники с мест должны будут заносить такие сведения в Росреестр , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Известия.

Внесённые муниципалами данные станут доступны всем желающим с ними ознакомиться. По словам главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, новый порядок нужен для того, чтобы россияне, планирующие купить квартиру в том или ином доме, могли увидеть, находится ли здание в аварийном состоянии и подлежит ли оно сносу.

Соответствующий законопроект уже поддержали в правительстве. Документ предписывает создание механизма информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов. Сейчас покупатели не могут узнать эту информацию без помощи хозяина жилплощади.