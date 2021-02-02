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Эксперты по недвижимости: в РФ резко подорожало жилье 

Ura.Ru и ещё 8 3 часа назад
Аналитики сообщили о росте цен на вторичное жилье
Фото: Ura.Ru
В январе этого года в ряде регионов России зафиксирован существенный рост цен на вторичное жилье. По данным аналитиков группы компаний SRG, существеннее всего «вторичка» подорожала в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В топе также оказались уральские города.

«В Северной столице цены на квартиры выросли почти на 21%, а в Москве на 16,93%», — сообщает телеканал 360 со ссылкой на исследование РИА «Новостей» и группы компаний SRG. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, где цены на вторичное жилье в январе повысились на 11,43%.

Также в топе по росту цен на «вторичку» оказались уральские города — Тюмень (10,82%), Екатеринбург (7,25%), Челябинск (6,18%) и Пермь (5,3%). Замыкает первую двадцатку рейтинга Самара с подорожанием вторичного жилья за месяц на 3,74%.
Кроме того, согласно исследованию, в России зафиксировано существенное снижение количества предложений на рынке вторичного жилья. В лидерах здесь оказался Омск, где за год объем предложений сократился на 41,19%. На втором месте — Санкт-Петербург (40,98%). Замыкает тройку Волгоград (31,57%).
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Недвижимость , РИА Новости , Телеканал "360° Подмосковье"
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