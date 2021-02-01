В Госдуме обсудят перенос срока окончания «гаражной амнистии»

Депутаты ко второму чтению проекта закона о гаражной амнистии обсудят перенос сроков её окончания на 1 марта 2026 года и проработают вопрос о гаражах, которые переходили по наследству без документов, подтверждающих право собственности, заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на онлайн-конференции. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС.

Профильный комитет ко второму чтению рассмотрит все предложения по поправкам, которых уже и сейчас «достаточно много», отметил он.

«Из тех, которые уже поступили и которые мы уже обсуждали и, скорее всего, будем учитывать, — что надо не 1 января (2026 года. — Прим. ТАСС) заканчивать, а 1 марта, чтобы не устраивать в Росреестре к концу 2025 года гонки с препятствиями и ажиотаж не создавать», — сказал Крашенинников.

Парламентарий выразил надежду, что, как и по дачной амнистии, ряд норм получится «при соответствующей практике перевести впоследствии в режим постоянно действующих норм».

«Мы попробуем учесть вопросы, связанные с наследованием, потому что часто так бывает, что гараж передавали по наследству, передавали какую-нибудь членскую книжку, в свидетельство о наследовании это не попало и, конечно, там точно будут возникать различные проблемы», — отметил Павел Крашенинников.

Он добавил, что законодатели намерены упростить процедуру оформления гаражей и земли под ними в собственность. «Нужно будет подавать одно заявление, а не два, как сейчас указано», — пояснил депутат.

Госдума 26 января приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии . Согласно документу, хозяин гаража, являющегося объектом капитального строительства и построенного до введения в действие Градостроительного кодекса, до 1 января 2026 года может бесплатно получить участок, на котором тот расположен, если этот участок был предоставлен гражданину организацией или органом власти.

Аналогичная норма будет действовать, если гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределён гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.