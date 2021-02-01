Путин оценил пользу льготной ипотеки 

Президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций — и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%», — сказал глава государства на совещании с банкирами, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что за 2020 год около 1,7 млн семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. Этот показатель на 400 тыс. больше, чем годом ранее, добавил Путин.
Напомним, управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.
В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.