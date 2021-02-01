Путин оценил пользу льготной ипотеки 

«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций — и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%», — сказал глава государства на совещании с банкирами, передает РИА «Новости».