Банк России выступил за сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — приводит слова Даниловой РИА «Новости».

Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

«Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения», — подчеркнула Данилова.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ также напомнила, что сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова.