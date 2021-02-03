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ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5% 

Прайм 5 часов назад
ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5%
Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников
Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, в том числе потому, что наблюдаемый в стране большой инвестиционный спрос на жилье приводит к потере программой социальной направленности, хотя в некоторых регионах с более сложной ситуацией на рынке жилья ее можно оставить, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

"Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья", — считает глава департамента ЦБ.

"Мы еще видим проблему, что льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье", — продолжила она, пояснив, что для обеспеченных россиян недвижимость является одним из каналов вложения сбережений, особенно на фоне снижения ставок и роста цен на жилье.

"Чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен, в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения", — подчеркнула Данилова.

Глава департамента Банка России напомнила, что в настоящее время программа носит массовый характер — распространяется на всех заемщиков и все регионы. В результате же наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

"Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима", — предложила Данилова.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
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Комментарии 10
Недвижимость , Антон Силуанов , Елизавета Данилова , Центральный банк России , РИА Новости
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