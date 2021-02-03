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Банки стали отказывать в ипотеке до 40% заемщиков 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Банки стали отказывать в ипотеке до 40% заемщиков
Фото: © РИА Новости. Александр Кондратюк
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотеки, в отдельных кредитных организациях доля отрицательных решений достигает 40%, сообщили эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

"Точную статистику по отказам в ипотеке привести сложно, так как все зависит от конкретного банка. Сегодня доля отрицательных решений может варьироваться от 15 до 40%. Связано это с тем, что банки стремятся к тому, чтобы кредит был не только выдан, но и обслуживался", — рассказал завкафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Качество ипотечного портфеля российских банков остается высоким, однако наблюдается ускоряющаяся динамика роста просроченной задолженности, отметил директор рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Михаил Доронкин. По его данным, в 2020 году совокупный объем "просрочки" по рублевым ипотечным кредитам вырос на 11%, тогда как годом ранее — лишь на 4%. НКР прогнозирует, что в условиях ожидаемого снижения темпов прироста ипотечного портфеля российских банков в 2021 году доля просроченной свыше 90 дней задолженности в сегменте может к концу года достичь 2% против нынешних 1,5%.

"В целом, в настоящее время ситуация с кредитным качеством заемщиков несколько лучше, чем в относительно неплохом 2019 году. Это является следствием снижения аппетита к риску со стороны банков. Сегодня они все более тщательно относятся к заемщикам с необеспеченными кредитами, предвидя возможный рост объема плохих долгов", — отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

При этом нельзя сказать, что что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% привлекла на рынок большой поток людей без накоплений, уверен главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. Например, в 2020 году не зафиксирован существенный рост потребкредитования для дальнейшего оформления ипотеки, если число заемщиков, взявших потребкредит для первоначального взноса, и возросло, то незначительно, подчеркнул он.
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Недвижимость , Алексей Волков , Сергей Гордейко , Финансовый университет , РИА Новости
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