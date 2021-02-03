Мошенники отбирают квартиры россиян без их ведома и согласия

Мошенники могут переоформить на себя недвижимость без ведома и согласия ее собственника. Об этом адвокат Олег Сухов рассказал «Прайму».

Человек может лишиться недвижимости по собственной безалаберности — по ошибке подписать договор купли-продажи вместо договора займа и залога. В подобных случаях жертвам не всегда удается вернуть недвижимость, а аферисты почти никогда не несут ответственность.

Также человек может лишиться недвижимости, если предоставит другому человеку нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.

Мошенники могут лишить человека недвижимости, подделав его паспорт, подав заявление в Росреестр и подписав договор купли-продажи. Сделка может быть признана недействительной по результатам почерковедческой экспертизы и после предоставления ряда документов.

Сухов посоветовал гражданам по меньшей мере ежегодно заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН на свою собственность. Если выяснится, что она была переоформлена на кого-то другого, следует обратиться к адвокату.