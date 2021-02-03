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Как в России лишают жилья 

Артём Кульша 4 часа назад
Мошенники отбирают квартиры россиян без их ведома и согласия
Фото: РИА Новости
Мошенники могут переоформить на себя недвижимость без ведома и согласия ее собственника. Об этом адвокат Олег Сухов рассказал «Прайму».
Человек может лишиться недвижимости по собственной безалаберности — по ошибке подписать договор купли-продажи вместо договора займа и залога. В подобных случаях жертвам не всегда удается вернуть недвижимость, а аферисты почти никогда не несут ответственность.
Также человек может лишиться недвижимости, если предоставит другому человеку нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.
Мошенники могут лишить человека недвижимости, подделав его паспорт, подав заявление в Росреестр и подписав договор купли-продажи. Сделка может быть признана недействительной по результатам почерковедческой экспертизы и после предоставления ряда документов.
Сухов посоветовал гражданам по меньшей мере ежегодно заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН на свою собственность. Если выяснится, что она была переоформлена на кого-то другого, следует обратиться к адвокату.
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Комментарии 3
Недвижимость , Олег Сухов , Росреестр
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