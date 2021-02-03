Как отмена льготной ипотеки скажется на ценах 

Цены на недвижимость не вырастут и не снизятся значительно после окончания государственной программы льготной ипотеки. Об этом руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил «Ура.ру».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», правительство России приняло до 1 июля 2021 года программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупателей жилья в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до шести миллионов для остальных регионов с первоначальным взносом от 15%. По этой причине спрос на жилье вырос.

«Сейчас все основания для того, чтобы спрос упал есть», — считает Барсуков.

Он высказал мнение, что это не приведет к падению или росту стоимости недвижимости, потому что между ней и льготной ипотекой нет прямой сильной взаимосвязи. Эксперт назвал рост цен на жилье совпадением факторов, а главным из них — психологический: значительное укрепление доллара по отношению к рублю стало триггером.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов также не считает, что недвижимость значительно подорожает после отмены льготной ипотеки. Он прогнозирует, что цены врастут на 5-6%.