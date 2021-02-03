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В Москве обнаружили ультрадешевое жилье 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам рассказали о рисках приобретения очень дешевых квартир
Фото: depositphotos.com
В Москве продаются ультрадешевые квартиры стоимостью ниже 3 млн рублей, их площадь колеблется от 13 до 76 квадратных метров. Однако при покупке таких объектов недвижимости следуют проявлять бдительность, пишет «Российская газета».
Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков посоветовал потенциальным покупателям внимательно изучать документы, потому что «просто так никто дешево не продает».
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Он отметил, что покупатель может выставить объект на продажу из-за долгов, однако в этом случае сделка может быть оспорена.

«Если объект попадет в конкурсную массу, то новый владелец может лишиться квартиры», — пояснил Летенков.

Второй причиной, по которой квартира может выставляться дешевле, может быть свежее наследство. По его словам, в данном случае в течение трех лет могут появиться родственники, которые могут оспорить наследство в суде.
Еще один вариант — переделанные из комнат квартиры-студии. Здесь покупатель рискует столкнуться с незаконной перепланировкой и переносом санузлов. Контролирующие органы могут заставить владельца переделывать помещение в соответствии с поэтажным планом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что некоторые россияне в 2021 году могут лишиться квартир, взятых в ипотеку. Банк России и Министерство финансов подсчитали, что 7-8% кредитов, взятых в прошлом году, будут невозвратными. Купленные квартиры либо заберут у должников и продадут с торгов, либо перепишут на баланс банка.
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Недвижимость , Минфин , Центральный банк России , "Российская газета"
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