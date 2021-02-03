Россиянам рассказали о рисках приобретения очень дешевых квартир

В Москве продаются ультрадешевые квартиры стоимостью ниже 3 млн рублей, их площадь колеблется от 13 до 76 квадратных метров. Однако при покупке таких объектов недвижимости следуют проявлять бдительность, пишет «Российская газета».

Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков посоветовал потенциальным покупателям внимательно изучать документы, потому что «просто так никто дешево не продает».

Он отметил, что покупатель может выставить объект на продажу из-за долгов, однако в этом случае сделка может быть оспорена.

«Если объект попадет в конкурсную массу, то новый владелец может лишиться квартиры», — пояснил Летенков.

Второй причиной, по которой квартира может выставляться дешевле, может быть свежее наследство. По его словам, в данном случае в течение трех лет могут появиться родственники, которые могут оспорить наследство в суде.

Еще один вариант — переделанные из комнат квартиры-студии. Здесь покупатель рискует столкнуться с незаконной перепланировкой и переносом санузлов. Контролирующие органы могут заставить владельца переделывать помещение в соответствии с поэтажным планом.