Эксперты связали подорожание жилья с девальвацией и отъездом мигрантов

Строительная отрасль находится в состоянии турбулентности из-за монополизации рынка, девальвации рубля и нехватки рабочей силы. Об этом вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко сообщила «Комсомольской правде».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», правительство России приняло до 1 июля 2021 года программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупателей жилья в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до шести миллионов для остальных регионов с первоначальным взносом от 15%.

Вчера глава департамента финансовой стабильности Центрального банка Елизавета Данилова заявила, что программа льготной ипотека должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Довольно быстрый рост цен на жилье в последние годы она объяснила отчасти ростом ипотеки, отчасти недостаточным предложением жилья.

« (Сворачивание льготной ипотеки. — Прим. ред.) — это некомпетентное решение», — убеждена Радченко.

Она отметила, что строительная отрасль в России и без того находится в состоянии турбулентности. Она объяснила это отчасти переходом на эскроу-счета, сильно осложнившим застройщикам доступ к денежным средствам. Это привело к процессу монополизации рынка. В результате этого активное строительство наблюдается лишь в трети регионов, в которых монополистам выгодно работать.

Еще одной причиной проблем на строительном рынке эксперт назвала девальвацию рубля, из-за которой граждане стали уносить деньги из банков. Еще одной — нехватку рабочей силы.