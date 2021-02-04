В Думе предложили собрать данные о всех строящихся частных домах

"Мы встречались с представителями банков, они откровенно делятся своими опасениями. Им нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет", — пояснил он.