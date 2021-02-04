В Думе предложили собрать данные о всех строящихся частных домах

"Те инструменты, которые были и развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: использование эскроу-счетов, проектное финансирование", — сообщил он в интервью "Российской газете".
"У нас два года работает единая информационная система жилищного строительства. В ней есть информация обо всех стройках, проектах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья", — отметил он.
"Мы встречались с представителями банков, они откровенно делятся своими опасениями. Им нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет", — пояснил он.