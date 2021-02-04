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В ГД предложили собрать информацию обо всех строящихся частных домах 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
В Думе предложили собрать данные о всех строящихся частных домах
Фото: РИА Новости
Использовать инструменты, которые зарекомендовали себя в многоквартирном строительстве, для развития ипотеки на индивидуальное жилье предложил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Те инструменты, которые были и развиваются в области долевого строительства, могут быть распространены и на ИЖС: использование эскроу-счетов, проектное финансирование", — сообщил он в интервью "Российской газете".

Также он предложил собрать вместе информацию обо всех строящихся частных домах.

"У нас два года работает единая информационная система жилищного строительства. В ней есть информация обо всех стройках, проектах многоквартирных домов. Возможно, имеет смысл расширить эту практику на рынок индивидуального жилья", — отметил он.

Оценка залога до сих пор остается проблемой, которая тормозит развитие кредитования частного домостроения.

"Мы встречались с представителями банков, они откровенно делятся своими опасениями. Им нужны типовые подходы в оценке залогов, в оценке рисков. В многоквартирном строительстве есть основные типы квартир, целые серии типовых домов, оценивать их просто. Если же мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, то здесь никакого типового подхода нет", — пояснил он.

Внесение данных о частных домах в единую информационную систему жилищного строительства позволит видеть информацию о застройщике, ценах по каждому дому, что упростит для банка оценку залогового имущества и принятие решения о кредитовании строительства дома.
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Комментарии
Недвижимость , Николай Николаев , Госдума , "Российская газета"
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