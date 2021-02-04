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Москва стала европейским лидером по дороговизне аренды элитного жилья 

Вероника Полынина 2 часа назад
Москва стала лидером в Европе по ценам на аренду элитного жилья
Фото: ТАСС
Москва разделила с Парижем первое место в рейтинге европейских городов с самой высокой арендой элитного жилья World Cities Prime Residential Index, составленном международным агентством недвижимости Savills. Об этом сообщает РБК.
Квадратный метр элитного жилья в Москве и Париже в 2020 году можно было снять в среднем за 9,12 евро в неделю. В разместившемся на втором месте рейтинга Лондоне ставка аренды за квадратный метр составляет 8,59 евро в неделю. Замыкает тройку лидеров Амстердам. Ставка аренды в столице Нидерландов равняется 7,05 евро.
В мировом рейтинге Москва и Париж делят пятую строчку. На первом находится Нью-Йорк, где метр элитного жилья можно арендовать за 16,57 евро. На втором месте глобального списка — Гонконг (14,99 евро), на третьем — Токио (12,5 евро), на четвертом — Лос-Анжелес (10,02 евро).
Средний уровень ставок на элитное съемное жилье по итогам 2020 года снизился в мире на 2,5%. Мировой индекс средней доходности от аренды жилья за год снизился на 0,1 п.п., до 3,2%, в Москве показатель снизился с 5% до 4,8%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в январе в Подмосковье были выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Самым дорогим лотом на Рублево-Успенском шоссе стал дом в 13 тысяч квадратных метров, стоимость которого оценена в 5,7 миллиарда рублей.
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