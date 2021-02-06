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Эксперты предупредили о стагнации рынка недвижимости 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперты предупредили о стагнации рынка недвижимости в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Эксперты предупредили, что рынок жилья в России в 2021 году ожидает стагнация. Из-за льготной ипотеки цены будут расти и на новостройки, и на вторичку. Это следует из прогноза оценочной группы компаний SRG, передает РИА Новости.
Прошлый год побил рекорды по количеству сделок и выданных ипотечных кредитов. По словам эксперта Бориса Терехова, триггером стали льготная ипотека и низкая депозитная ставка. Однако в 2021 рост уже не будет столь большим.

«С большой долей вероятности рынок в 2021 году ожидает стагнация и коррекция цен», — заявил Терехов.

Он отметил, что ажиотаж и рост цен нивелировали преимущества низкой ставки. Падение коснулось и рынка вторичной недвижимости. Стоимость «квадрата» в крупных городах все больше отрывается от платежеспособного спроса.
Продлена льготная ипотека. Чем опасна покупка квартиры?
Покупатели стремятся вкладывать в недвижимость, опасаясь, что деньги обесценятся. Это типичное поведение людей в сложные времена.
Аналитики отмечают, что государство поддержало льготами первичный рынок, и это позволило застройщикам пережить кризис и не покинуть рынок. При этом некоторые девелоперы теперь создают искусственный дефицит предложений. Они придерживают часть новых объектов, стимулируя спрос. Это также может привести к росту цен.
Правительство России в рамках антикризисных мер запустило в 2020 году программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Осенью программу продлили до 1 июля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти четверть российских компаний сохранит удаленку.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Комментарии 2
Недвижимость , Правительство РФ , РИА Новости
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