Эксперты предупредили о стагнации рынка недвижимости в 2021 году

Эксперты предупредили, что рынок жилья в России в 2021 году ожидает стагнация. Из-за льготной ипотеки цены будут расти и на новостройки, и на вторичку. Это следует из прогноза оценочной группы компаний SRG, передает РИА Новости.

Прошлый год побил рекорды по количеству сделок и выданных ипотечных кредитов. По словам эксперта Бориса Терехова, триггером стали льготная ипотека и низкая депозитная ставка. Однако в 2021 рост уже не будет столь большим.

«С большой долей вероятности рынок в 2021 году ожидает стагнация и коррекция цен», — заявил Терехов.

Он отметил, что ажиотаж и рост цен нивелировали преимущества низкой ставки. Падение коснулось и рынка вторичной недвижимости. Стоимость «квадрата» в крупных городах все больше отрывается от платежеспособного спроса.

Покупатели стремятся вкладывать в недвижимость, опасаясь, что деньги обесценятся. Это типичное поведение людей в сложные времена.

Аналитики отмечают, что государство поддержало льготами первичный рынок, и это позволило застройщикам пережить кризис и не покинуть рынок. При этом некоторые девелоперы теперь создают искусственный дефицит предложений. Они придерживают часть новых объектов, стимулируя спрос. Это также может привести к росту цен.

Правительство России в рамках антикризисных мер запустило в 2020 году программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Осенью программу продлили до 1 июля 2021 года.