Юрист объяснил, кого затронут рейды по проверке квартир 

С проверкой прежде всего придут к тем, кто выполнил незаконную перепланировку, и об этом стало известно жилищной инспекции. Речь идет в первую очередь о квартирах в панельных домах, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский

"Дело в том, что в целом панельные дома не рассчитаны на переоборудование, и в принципе снос любой стенки является сносом несущей стены, которая может повредить конструктиву всего дома", — поясняет юрист.

По его словам, такие ремонты не проходят незаметно — слышат, как сносят несущую стену, и "ходит весь дом ходуном". Они начинают жаловаться в управу, в префектуру, участковому. В дальнейшем все эти жалобы попадают в жилинспекцию, где уточняют данные о номере квартиры и ставят в очередь на проверку.

При этом массовых проверок жилья не планируется — для этого у жилинспекции нет ни времени, ни свободных сотрудников. Рейды не бывают и внезапными — собственников заблаговременно оповещают о проверке.

По словам Петропольского, в случае выявления незаконной перепланировки жилинспекция будет выдавать предписания на ее исправление и контролировать процесс.

Если переделка не будет устранена в установленный срок, то в дальнейшем через суд ее будет делать за свой счет государство — в принудительном порядке. В случае сопротивления собственников возможно даже изъятие квартиры, заключил юрист.