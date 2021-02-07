Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
90.01
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

В России ужесточат контроль за арендой жилья 

Майк Габриелян 3 часа назад
В России ужесточат контроль за арендой жилья
Фото: ТАСС
Эксперты рассказали, что ждет в 2021 году собственников, которые не платят налоги за сдачу квартир в аренду. Об этом сообщает «РГ».
Минстрой предложил ужесточить контроль над частными арендодателями и внести их в специальную электронную базу-реестр, интегрированную с налоговой службой. После этого возникли слухи, что всем владельцам жилья придется платить налоги. Пока даже эксперты не представляют, что именно задумали в Минстрое, и как будут мотивировать граждан — кнутом или пряником.

«Возможно, вместе с реестром появится и обязанность граждан вносить информацию о заключенных договорах. Можно внести поправки в Гражданский кодекс и установить такую обязанность, в этом нет большой проблемы. Но как мотивировать граждан выполнять эту обязанность?», — задается вопросом Никита Пилюгин, заместитель руководителя юридического департамента компании "Этажи".

По его мнению, непонятно, как реестр договоров сможет вывести из тени часть рынка аренды. Ведь стороны заключают сделку между собой и никуда информацию о ней не вносят. Сейчас есть обязанность регистрировать договор, заключенный на срок более года, но соблюдают ее не все.
Цены на аренду квартир в Москве снизились на 10%
Вдобавок, в России жилье может сдаваться по устному договору, если плата не превышает 10 тысяч рублей. Такое понятие прописано в Гражданском кодексе.
Эксперты обращают внимание, что сейчас официальный договор заключает очень мало владельцев квартир и домов.

«Только 5% собственников жилья готовы заключать официальный договор с нанимателем недвижимости. Арендодатели не хотят платить налоги, хотя они сегодня невысокие», — говорит Инга Голубева, риелтор агентства недвижимости ОГРК.

По ее словам, основной плюс официальной сдачи недвижимости заключается в том, что защищены обе стороны сделки.
Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города» подчеркивает, что доля арендного жилья в России очень низкая. В некоторых городах мира она доходит до 40-60%: в Берлине — 80%, в Нью-Йорке — 65%.

«В стране частного жилищного фонда 92%, и примерно 10% частного фонда, по нашим оценкам, сдается в наем. Люди, которые сдают квартиры, в основном не платят налогов, не известно, заключают ли они договоры, регистрируют ли их. Нам мало что известно про этот сегмент», — сказала Косарева.

По ее мнению, задача легализовать этот рынок является правильной, но все зависит от обязательности участия в регистрационной базе и возможных штрафных мер к отказникам.

«Если отказ пользоваться ей будет грозить собственнику штрафом или иными негативными последствиями, то пользоваться ей, на мой взгляд, будут большинство собственников», — считает эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Минстрой предложил ужесточить контроль над арендой жилья. В министерстве считают, что договоры аренды следует заносить в единую информационную электронную базу. Она станет местом поиска подходящего жилья, заключения безопасных сделок, уплаты налогов. Чиновники готовят соответствующую законодательную инициативу.
Видео дня. Специалисты посчитали, сколько надо зарабатывать для обслуживания ипотеки
Комментарии
Недвижимость , Надежда Косарева , Федеральная налоговая служба , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение