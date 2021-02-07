В России ужесточат контроль за арендой жилья 

Эксперты рассказали, что ждет в 2021 году собственников, которые не платят налоги за сдачу квартир в аренду. Об этом сообщает «РГ».

Минстрой предложил ужесточить контроль над частными арендодателями и внести их в специальную электронную базу-реестр, интегрированную с налоговой службой . После этого возникли слухи, что всем владельцам жилья придется платить налоги. Пока даже эксперты не представляют, что именно задумали в Минстрое, и как будут мотивировать граждан — кнутом или пряником.

«Возможно, вместе с реестром появится и обязанность граждан вносить информацию о заключенных договорах. Можно внести поправки в Гражданский кодекс и установить такую обязанность, в этом нет большой проблемы. Но как мотивировать граждан выполнять эту обязанность?», — задается вопросом Никита Пилюгин, заместитель руководителя юридического департамента компании "Этажи".

По его мнению, непонятно, как реестр договоров сможет вывести из тени часть рынка аренды. Ведь стороны заключают сделку между собой и никуда информацию о ней не вносят. Сейчас есть обязанность регистрировать договор, заключенный на срок более года, но соблюдают ее не все.

Вдобавок, в России жилье может сдаваться по устному договору, если плата не превышает 10 тысяч рублей. Такое понятие прописано в Гражданском кодексе.

Эксперты обращают внимание, что сейчас официальный договор заключает очень мало владельцев квартир и домов.

«Только 5% собственников жилья готовы заключать официальный договор с нанимателем недвижимости. Арендодатели не хотят платить налоги, хотя они сегодня невысокие», — говорит Инга Голубева, риелтор агентства недвижимости ОГРК.

По ее словам, основной плюс официальной сдачи недвижимости заключается в том, что защищены обе стороны сделки.

Надежда Косарева , президент Фонда «Институт экономики города» подчеркивает, что доля арендного жилья в России очень низкая. В некоторых городах мира она доходит до 40-60%: в Берлине — 80%, в Нью-Йорке — 65%.

«В стране частного жилищного фонда 92%, и примерно 10% частного фонда, по нашим оценкам, сдается в наем. Люди, которые сдают квартиры, в основном не платят налогов, не известно, заключают ли они договоры, регистрируют ли их. Нам мало что известно про этот сегмент», — сказала Косарева.

По ее мнению, задача легализовать этот рынок является правильной, но все зависит от обязательности участия в регистрационной базе и возможных штрафных мер к отказникам.

«Если отказ пользоваться ей будет грозить собственнику штрафом или иными негативными последствиями, то пользоваться ей, на мой взгляд, будут большинство собственников», — считает эксперт.