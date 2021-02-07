Отмена льготной ипотеки приведет к росту цен на жилье

"Выросли цены на жилье из-за избыточного спроса, который связан с введением льготной ипотеки. При отмене программы увеличится срок экспозиции по продаже квартир. Все это увеличит издержки застройщика, в сфере строительства сократятся рабочие места, а цены на недвижимость еще вырастут", — отметил Любич.