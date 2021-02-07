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Экономисты рассказали, чем грозит россиянам отмена льготной ипотеки 

Прайм 40 минут назад
Отмена льготной ипотеки приведет к росту цен на жилье
Фото: ТАСС
При отмене программы льготной ипотеки под 6,5%, которая действует в России с апреля 2020 года и должна завершиться в июле 2021-го, вырастут цены на недвижимость. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение экономистов Антона Любича и Никиты Масленника.

"Выросли цены на жилье из-за избыточного спроса, который связан с введением льготной ипотеки. При отмене программы увеличится срок экспозиции по продаже квартир. Все это увеличит издержки застройщика, в сфере строительства сократятся рабочие места, а цены на недвижимость еще вырастут", — отметил Любич.

Эксперт полагает, что Центробанк своей политикой завел финансовый сектор в тупик. "Он ограничил кредитование производственного сектора и наращивал ипотеку и кредитные карты населения. Через шесть лет возникла закредитованность. Альтернатива — это не отказ от ипотеки, а возобновление кредитования производственного сектора, которое создаст новые рабочие места".
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Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников считает, что цены на жилье растут из-за сокращения спроса на новостройки. "70% льготных ипотечников живут во вторичном жилфонде. Так что компании, строящие новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены. Второй момент: ипотека хоть и льготная, но есть риск для граждан попасть в долговую ловушку", — отметил он.
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Комментарии 10
Недвижимость , Никита Масленников , Центральный банк России
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