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Раскрыты последствия отмены льготной ипотеки для россиян 

Майк Габриелян 3 часа назад
Отмена льготной ипотеки приведет к росту цен на жилье
Фото: Рамблер
Если власти отменят программу льготной ипотеки, то в стране вырастут цены на недвижимость. Так считают экономисты Антон Любич и Никита Масленников, мнения которых приводит URA.RU.

«Выросли цены на жилье из-за избыточного спроса, который связан с введением льготной ипотеки. При отмене программы увеличится срок экспозиции по продаже квартир. Все это увеличит издержки застройщика», — сказал Любич.

По его словам, это приведет к тому, что в строительной отрасли сократятся рабочие места, а цены на недвижимость будут расти и дальше.
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Любич считает, что ЦБ завел финансовый сектор в тупик, ограничив кредитование производственного сектора и одновременно нарастив ипотеку и кредитные карты. В итоге возникла закредитованность. Теперь необходимо не отказываться от ипотеки, а возобновлять кредитование производства, что создаст новые рабочие места.
Экономист Никита Масленников считает, что цены на жилье растут из-за сокращения спроса на новостройки.

«70% льготных ипотечников живут во вторичном жилфонде. Так что компании, строящие новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены».

Он также отметил, что даже льготная ипотека таит риск угодить в долговую ловушку.
Госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% действует в России с апреля прошлого года. Она должна завершиться в нынешнем июле.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Цетробанк исключил наличие пузыря на российском ипотечном рынке.
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Недвижимость , Никита Масленников , Центральный банк России , РИА Ura.ru
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