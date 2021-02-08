В 2020 году ввели в эксплуатацию на четыре процента меньше квадратных метров, чем в 2019-м. Некоторые эксперты прогнозируют проблемы с количеством нового жилья в будущем. Среди причин называют ограничения из-за пандемии, дороговизну стройматериалов, а также введение льготой ипотеки под 6,5 процентов годовых.

Последний пункт вызвал жаркие дискуссии — одни считают, что застройщикам стало выгоднее за счёт сниженной ставки повышать цены на квартиры, а другие — что льготная ипотека спасла строительную отрасль и отмена программы погубит её.

Есть ли будущее у льготной ипотеки

В 2020 году в России зафиксировали ипотечный рекорд. Всего выдали 1,7 миллиона кредитов на 4,3 триллиона рублей — это на 35 процентов больше по количеству и на 50 процентов по сумме, чем в 2019 году, говорится в докладе Финансового института развития в жилищной сфере. В том числе, сыграла немалую роль программа льготной ипотеки, которую запустили в апреле 2020 года, чтобы поддержать людей и строительную отрасль в «ковидные» времена. Россияне могут получить кредит под 6,5 процента годовых на покупку жилья в новостройках — до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах страны. Минимальный взнос — 15 процентов.

За 2020 год россияне оформили 345,6 тысячи таких кредитов на один триллион рублей. Изначально программу должны были закрыть в конце октября прошлого года, но продлили её до 1 июля года нынешнего. Станут ли её продлевать ещё, власти пока не определились.

Центробанке против. Ещё в ноябре, выступая в Госдуме , глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что нужно «своевременно завершить антикризисную программу», так как цены на квартиры растут, и доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку. Также, по её мнению, есть риск формирования финансовых пузырей.

Глава Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова 3 февраля в интервью РИА уточнила, что программу можно продлить только в регионах, где «отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима». Пока же наибольшая доля льготных кредитов приходится на Москву, Московскую область, Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

В тот же день это заявление прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, кроме позиции Центрального банка существуют и другие точки зрения. Он сказал журналистам, что вопрос продления льготной ипотеки активно обсуждается среди экспертов и в Правительстве.

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина , вместо отказа от льготных инструментов, надо донастроить программу, чтобы избежать перекосов, когда ипотекой пользуются, чтобы вложить деньги в недвижимость, а не улучшить жилищные условия. А отдельные регионы изымать из программы вообще нельзя, убеждён он. «Центральный банк должен чутко, точно отслеживать ситуацию, вырабатывать меры регулирования, инструменты стимулирования инвесторов, застройщиков, потребителей, чтобы достичь поставленной президентом задачи. А не так: не получилось, значит, надо отменить», — сказал сенатор «Парламентской газете».

В целом же нужно строить в России не меньше 100 миллионов квадратных метров в год, а лучше выходить на 120-140 миллионов, отметил парламентарий.

Откуда взяться дефициту

Эксперты, в свою очередь, опасаются, что с отменой льгот строить, наоборот, станут меньше. Например, Национальное рейтинговое агентство подготовило аналитический обзор, в котором прогнозирует сокращение предложения жилья. По мнению авторов, программа льгот позволяет застройщикам получать больше доходов, увеличивая цену квадратных метров, а не объёмы и качество возводимого жилья. По их данным, за год цена «квадрата» подскочила на 20 процентов, причём максимальный рост произошёл именно для жилья эконом-класса. «В долгосрочной перспективе продление программы льготной ипотеки приведёт к возникновению структурного дефицита жилья на рынке, что может означать перманентный рост цен, снижение доступности жилья для населения, что будет нести соответствующие экономические, а главное социальные последствия», — полагают исследователи.

В качестве доказательства они приводят данные за 2020 год: в эксплуатацию ввели 41,9 миллиона квадратов жилья, что на 4 процента меньше, чем в 2019 году. Виновниками снижения темпов строительства и взлёта цен авторы назвали не только льготную ипотеку, но и переход на эскроу-финансирование, когда застройщики получают деньги не напрямую от дольщиков, а через банки, повышенный уровень неопределённости, а также увеличение цен на материалы и снижение доступности рабочей силы из-за пандемии.

При этом по данным портала наш.дом.рф, в 2021 году в эксплуатацию собираются ввести больше жилья — 42,1 миллиона квадратных метров.

Только в одном эксперты агентства не согласны с Центробанком — они не считают, что над стабильностью банковского сектора нависла угроза, не видят и индикаторов, свойственных «пузырям».

В профильном комитете Госдумы согласились только с частью выводов. Вероятность дефицита жилья есть, но она никак не связана с льготной ипотекой, считает заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Павел Федяев . Основная проблема в том, что в 2019-2020 годах запустили очень мало новых строительных проектов, пояснил он «Парламентской газете». Сначала это было связано с введением эскроу-счетов, так как застройщики ещё не понимали, как сработает новая модель, а потом — с неопределённостью из-за пандемии. А льготная ипотека, наоборот, вытянула строительную отрасль из кризиса, позволив завершить начатые проекты, уверен депутат.

В целом в ближайшее время дефицита жилья Федяев не ожидает, так как по стране возводят 100 миллионов квадратных метров, но через пару лет он может возникнуть, если сейчас отказаться от программы. «Одними только разговорами, что мы хотим льготную ипотеку убрать, мы можем добить строительную отрасль, потому что застройщики не начнут новые объекты. И так те проекты, которые запускали в 2019 и 2020 году, они начинали на свой страх и риск — на тот момент нельзя было просчитать экономическую модель», — отметил парламентарий.

Дороже арматура — дороже жильё

По мнению руководителя Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA Юлии Солодовниковой, льготная ипотека отчасти повлияла на рост цен на жильё, но это далеко не главный фактор. А уж на ввод жилья программа не повлияла совсем, считает она. «Это связано прежде всего с общей ситуацией с пандемией — на несколько недель было остановлено строительство, сократилось количество строителей из других стран», — сказала Солодовникова «Парламентской газете». Кроме этого, выросли цены на стройматериалы, увеличилась себестоимость строительства и как следствие — цены на квартиры, отметила специалист.

Совете Федерации уже обратили внимание на эту проблему. На заседании палаты 20 января сенатор Сергей Лукин сообщил, что металлопрокат, который используется в строительстве, подорожал на 50-70 процентов. По его мнению, это чревато тем, что существенный рост цен на жильё нивелирует эффект от льготной ипотеки. Поэтому он предложил обратиться в Правительство с просьбой принять меры для стабилизации цен.