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Риелторы указали на подозрительные моменты при покупке квартир 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Риелторы предостерегли от покупки некоторых квартир на «вторичке»
Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев
Покупка квартиры — серьезный шаг, поэтому прежде чем принять окончательное решение, важно проанализировать ликвидность объекта, рассказал основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков.
По его словам, стоит задуматься, если продавец предлагает квартиру с очень хорошим ремонтом, но в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же очень дешево.

«В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться», — передает РИА «Новости» слова эксперта.

Кроме того, необходимо быть уверенным в чистоте сделки.
Управляющий партнер юридической компании Егор Редин добавил, что при первой же встрече лучше изучить все документы на недвижимость. Это позволит выяснить, в частности, согласованы ли БТИ перепланировки, если они есть в квартире.

«Занижение цен при покупке вторичного жилья — нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена — существенное условие договора купли-продажи недвижимости, соответственно, вы берете на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия», — объяснил Редин.

Ранее Банк России выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.
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Комментарии
Недвижимость , Центральный банк России , РИА Новости
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