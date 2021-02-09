Риелторы предостерегли от покупки некоторых квартир на «вторичке»

Покупка квартиры — серьезный шаг, поэтому прежде чем принять окончательное решение, важно проанализировать ликвидность объекта, рассказал основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков.

По его словам, стоит задуматься, если продавец предлагает квартиру с очень хорошим ремонтом, но в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же очень дешево.

«В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться», — передает РИА «Новости» слова эксперта.

Кроме того, необходимо быть уверенным в чистоте сделки.

Управляющий партнер юридической компании Егор Редин добавил, что при первой же встрече лучше изучить все документы на недвижимость. Это позволит выяснить, в частности, согласованы ли БТИ перепланировки, если они есть в квартире.

«Занижение цен при покупке вторичного жилья — нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена — существенное условие договора купли-продажи недвижимости, соответственно, вы берете на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия», — объяснил Редин.