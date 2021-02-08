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Госпрограмму доступного жилья хотят продлить до 2031 года 

Прайм и ещё 4 22 минуты назад
Госпрограмму доступного жилья хотят продлить до 2031 года
Фото: РИА Новости
Минстрой России предложил продлить госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" до конца 2030 года и увеличить ее финансирование до 5,08 триллиона рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
Сейчас программа рассчитана на 2018-2025 годы, общий объем ее финансового обеспечения составляет 2,37 триллиона рублей.
Как уточняется в подготовленном Минстроем документе, расходы федерального бюджета в рамках программы в 2018-2030 годах составит 3,93 триллиона рублей, консолидированных бюджетов российских регионов — 368 миллиардов рублей, вложения из внебюджетных источников — 778 миллиардов рублей.
Новая редакция программы также предполагает перенос сроков достижения целей по увеличению годового объема ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров с 2024 года на 2029-й.
К этому же времени должна быть достигнута цель по ежегодному улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов российских семей.
Кроме того, программа должна обеспечить расселение в 2019-2030 годах 27,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья и повышение индекса качества городской среды в стране на 50% процентов в 2030 году к уровню 2019 года.
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Недвижимость , Минстрой
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