Госпрограмму доступного жилья хотят продлить до 2031 года 

Минстрой России предложил продлить госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" до конца 2030 года и увеличить ее финансирование до 5,08 триллиона рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас программа рассчитана на 2018-2025 годы, общий объем ее финансового обеспечения составляет 2,37 триллиона рублей.

Как уточняется в подготовленном Минстроем документе, расходы федерального бюджета в рамках программы в 2018-2030 годах составит 3,93 триллиона рублей, консолидированных бюджетов российских регионов — 368 миллиардов рублей, вложения из внебюджетных источников — 778 миллиардов рублей.

Новая редакция программы также предполагает перенос сроков достижения целей по увеличению годового объема ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров с 2024 года на 2029-й.

К этому же времени должна быть достигнута цель по ежегодному улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов российских семей.

Кроме того, программа должна обеспечить расселение в 2019-2030 годах 27,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья и повышение индекса качества городской среды в стране на 50% процентов в 2030 году к уровню 2019 года.