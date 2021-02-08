Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Россиянам рассказали, как оформить на себя заброшенный дачный участок 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам рассказали, как оформить на себя заброшенный дачный участок
Фото: ТАСС
Адвокат рассказала «Комсомольской правде», как оформить на себя заброшенный дачный участок.
По статистике, в каждом садовом товариществе 10-15% участков заброшены и поросли бурьяном. Такие участки создают опасность для соседей — на них размножаются вредители и создается угроза пожара. Впрочем, у соседей есть шансы стать законными владельцами заброшенного имущества.
По словам адвоката по земельным и жилищным делам Светланы Жмурко, у этой земли скорее всего есть владельцы.

«Если удастся найти собственника и заключить договор купли-продажи, — это самый предпочтительный и быстрый вариант», — сказала Жмурко.

Информацию о владельце можно узнать у председателя садового товарищества, или запросить выписку из ЕГРН.
Если информации о собственнике нет, землю можно признать бесхозной. Чтобы обратиться в суд с таким запросом, необходимо, чтобы земля была передана в муниципальную собственность. Это делается по запросу товарищества и занимает довольно длительное время.
После того как местная администрация станет владельцем участка, с ней можно договориться о его покупке.
Ранее «Рамблер» писал, что российским фермерам могут разрешить возводить жилые дома на территории своего хозяйства и оборудовать на ней торговые помещения.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Комментарии
Недвижимость , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение