Россиянам рассказали, как оформить на себя заброшенный дачный участок 

Адвокат рассказала «Комсомольской правде», как оформить на себя заброшенный дачный участок.

По статистике, в каждом садовом товариществе 10-15% участков заброшены и поросли бурьяном. Такие участки создают опасность для соседей — на них размножаются вредители и создается угроза пожара. Впрочем, у соседей есть шансы стать законными владельцами заброшенного имущества.

По словам адвоката по земельным и жилищным делам Светланы Жмурко, у этой земли скорее всего есть владельцы.

«Если удастся найти собственника и заключить договор купли-продажи, — это самый предпочтительный и быстрый вариант», — сказала Жмурко.

Информацию о владельце можно узнать у председателя садового товарищества, или запросить выписку из ЕГРН.

Если информации о собственнике нет, землю можно признать бесхозной. Чтобы обратиться в суд с таким запросом, необходимо, чтобы земля была передана в муниципальную собственность. Это делается по запросу товарищества и занимает довольно длительное время.

После того как местная администрация станет владельцем участка, с ней можно договориться о его покупке.

Ранее «Рамблер» писал, что российским фермерам могут разрешить возводить жилые дома на территории своего хозяйства и оборудовать на ней торговые помещения.