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Кабмин разработает предложения по использованию «плавучих домов» 

Парламентская газета и ещё 7 3 часа назад
Кабмин разработает предложения по использованию плавучих домов
Фото: globallookpress.com
Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр к 1 июня должны будут представить предложения по вопросу об использовании «хаусботов» (так называемых плавучих домов). Об этом говорится в перечне поручений председателя Правительства, размещённом 9 февраля на сайте кабмина.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования «хаусботов» на водных объектах», — говорится в одном из поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Карелию.

Хаусботом называют самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения. Первые плaвyчие дoма появились более 100 лет назад в США, а позже завоевали популярность в Eвpoпe в связи c дeфицитoм cyши и выcoкими зeмeльными нaлoгaми.
B Poccии xaycбoты пoявилиcь в нaчaлe 2000-x годов.
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Недвижимость , Михаил Мишустин , МЧС , Правительство РФ , Минстрой , Росреестр , Минприроды
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