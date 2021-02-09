Кабмин разработает предложения по использованию «плавучих домов» 

Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр к 1 июня должны будут представить предложения по вопросу об использовании «хаусботов» (так называемых плавучих домов). Об этом говорится в перечне поручений председателя Правительства, размещённом 9 февраля на сайте кабмина.
«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования «хаусботов» на водных объектах», — говорится в одном из поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Карелию.
Хаусботом называют самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения. Первые плaвyчие дoма появились более 100 лет назад в США, а позже завоевали популярность в Eвpoпe в связи c дeфицитoм cyши и выcoкими зeмeльными нaлoгaми.
B Poccии xaycбoты пoявилиcь в нaчaлe 2000-x годов.