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Плавучие поселки: в России хотят начать развивать новый вид жилья 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Россиянам предложат новый вид жилья на воде
Фото: houseboat.ru
В России хотят начать развивать новый вид жилья — хаусботы, или самоходные дома на воде. Соответствующие предложения по использованию подобных зданий премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить до июня 2021 года, говорится на официальном сайте кабмина.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — отмечено в поручении.

Ответственными за его выполнение назначены главы Минприроды, Минстроя, МЧС, Росприроднадзора и Росреестра. Инициативу создания поселков, состоящих из хаусботов, «Звезде» прокомментировал вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев. По его мнению, желающие поселиться в доме на воде сразу столкнутся с рядом сложностей.

«Главная проблема — вопросы экологии и снабжения коммуникациями таких домов. Также необходимо менять законодательство о судоходстве в России. Однозначно надо решать проблему отведения канализации, надо решать вопросы энергоснабжения, водоснабжения этих объектов», — отметил Апрелев.

Аренда элитной недвижимости подорожала
Ранее поселки из хаусботов и риверхаусов планировали разместить в акватории трех водохранилищ Московского региона. Плавучие поселки должны насчитывать не более 30 хаусботов, которые будут занимать площадь порядка одного гектара.
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Комментарии 14
Недвижимость , Константин Апрелев , Михаил Мишустин , МЧС , Правительство РФ , Минстрой , Росреестр , Минприроды
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