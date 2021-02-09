В Госдуме предложили запретить смену управляющей компании

Аналитики полагают, что предложение депутатов Госдумы ограничить возможность перехода от одной управляющей компании к другой, может неблагоприятно сказаться на рядовых россиянах, сообщает РЕН ТВ. В результате жильцы не смогут сменить управляющую компанию, деятельностью которой они не довольны.

Речь о письме зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко министру строительства РФ Иреку Файзуллину . В своем обращении парламентарий указала, что в настоящее время у россиян есть возможность в любое время сменить управляющую компанию, даже если за коммунальщиками не замечены какие-либо нарушения.

Этим обстоятельством, по ее словам, пользуются недобросовестные предприниматели, которые «сулят жильцам золотые горы», вынуждая перейти под своё крыло. В результате уровень качества коммунальных услуг снижается, отметила Костенко.

«Я обратилась с письмом в Минстрой, чтобы они внесли изменения в свой приказ, который регулирует порядок внесения изменений в реестре лицензированных организаций», — цитируют депутата журналисты.

Иными словами, Костенко предложила ограничить возможность свободного перехода от одной управляющей компании к другой. Независимый юрист Дмитрий Кваша, комментируя инициативу, завил, что предполагаемое нововведение направлено на «улучшение условий для управляющих компаний».

« (В этом случае) мы забываем про право жильцов на то, чтобы они смогли распоряжаться своим имуществом», — отметил эксперт.

Депутатская инициатива может сыграть с жильцами многоквартирных домов злую шутку, отметили журналисты. Например, с теми, кто долгое время не может добиться ремонта или протестует против необоснованно высоких тарифов.