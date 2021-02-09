Сговор продавцов металла привел к рекордному подорожанию квартир

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 9 февраля заявила , что в результате проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. С IV квартала 2020 года металлопрокат не только подскочил в цене, но и, по данным таможенников, увеличил долю российского экспорта. Всё это привело к росту цен на стройматериалы, отчего ряд застройщиков уже подняли цены на квартиры в отдельных случаях до 15 процентов.

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству в понедельник сенаторы призвали остановить подорожание арматуры на внутреннем рынке. В Госдуме считают, что пришло время поговорить о норме прибыли металлопроизводителей, которая не должна зашкаливать и мешать выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда».

Почему подорожала арматура

После снятия в большинстве стран мира летом 2020 года ряда ограничительных мер спрос на металлопродукцию повысился. При этом активизировалась и деятельность компаний-посредников, взвинчивающих цены в результате чего стоимость металла поползла вверх, на что незамедлительно отреагировали отечественные металлопроизводители, тесно интегрированные в мировой рынок. Свою роль сыграло и ослабление курса рубля.

По данным федеральной таможенной службы, доля металлов и изделий в январе-декабре 2020 года в общем объеме экспорта составила 10,4% (в январе-декабре 2019 года — 8,9%). При этом экспортная доля металлов в страны дальнего зарубежья составила 9,8% (в январе-декабре 2019 года — 8,2%), в страны СНГ — 13,8% (13,5%).

В частности, согласно информации таможенников, экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в декабре прошлого года вырос на 83%, передельного и зеркального чугуна в чушках — почти в 8 раз, черных металлов — на 73%, проката плоского из железа — на 22%, никеля необработанного — почти в 3 раза.

Параллельно внешнему росту цен на металл, повысились расценки и на внутреннем рынке. В том числе увеличилась стоимость арматуры, которая лежит в основе всех строительных железобетонных конструкций — фундаментов, буронабивных свай, колонн, плит перекрытий и т.д.

За год цена на строительный металл поднялась с 38 до 65 тысяч рублей за тонну.

Информацией о росте цен на металлопродукцию, включая сырьё, полуфабрикаты, плоский и сортовой прокат, с IV квартала 2020 года заинтересовались в ФАС. В результате проверок антимонопольщики выявили признаки сговора металлотрейдеров. Об этом 9 февраля сообщатся на сайте ведомства.

Цены на квартиры не должны так расти

По словам председателя Комитета Олега Мельниченко, этот фактор сказывается на сегодняшнем росте цен на жилье. Например, доля металлопроката в цене квадратного метра составляет до 10 процентов, отметил в ходе заседания сенатор, в связи с чем ряд застройщиков только по этой причине уже подняли цены на квартиры на 10-15 процентов.

Глава комитета напомнил, что на проблему роста стоимости жилья обратил особое внимание президент РФ. На прошедшем в декабре прошлого года совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то сильно пострадает.

Вместе с тем, указал сенатор, не стоит забывать, что Россия занимает пятое место в мире по объему производства стали. «В наших силах выработать действенные меры, направленные на установление на отечественном рынке адекватных, приемлемых цен на продукцию металлургических предприятий», — подчеркнул Олег Мельниченко

Сенатор добавил, что этот призыв распространяется и на другие виды строительных материалов. «От решения этих вопросов во многом зависит успешная реализация указа президента „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года“, а также национального проекта „Жилье и городская среда“, — заявил Мельниченко.

Замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в свою очередь отметил, что проблема носит острый характер, а потому, считает он, необходимо вести мониторинг цен в отрасли совместно с Минпромторгом , а также с профессиональными ассоциациями.

Зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев считает, что для решения проблемы устанавливать односторонние ограничения на цену арматуры было бы неправильно, а вот регулировать допустимую норму прибыли металлопроизводителей — необходимо.

»Если они увеличивают стоимость арматуры от потолка и зарабатываем 100-200% — это один разговор. Нужно в этом случае регулировать рентабельность. Ведь на цену арматуры может повлиять стоимость энергоносителей, руды и так далее… Нужно мониторить по всей цепочке. Нельзя получать такую сверхприбыль на домах, которые строятся в том числе с бюджетным участием или в рамках нацпроекта. Ведь это знаковые социальные вещи», — заявил он.