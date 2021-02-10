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Квартиры в Москве вновь подорожали 

Lenta.ru 4 часа назад
Квартиры в Москве вновь подорожали
Фото: РИА Новости
Строящееся жилье в Москве продолжает дорожать, свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» агентством «БЕСТ-Новострой». По итогам января 2021-го средняя цена квадратного метра в новых домах стандартного класса, расположенных в «старой» Москве, вновь выросла — на 5 процентов, до 179,7 тысячи рублей.
Как отмечают аналитики, высокий покупательский спрос на фоне доступной льготной ипотеки продолжает разгонять цены на квартиры. В комфортклассе стоимость «квадрата» за январь увеличилась на 2 процента, до 210,1 тысячи рублей. «Таким образом, цены на новостройки массового сегмента обновили свой максимум за всю историю наблюдений», — указывают специалисты.
Средний предлагаемый бюджет покупки квартиры в новостройках стандартного класса в январе вырос на 812 тысяч рублей (или 13 процентов) по сравнению с декабрем 2020-го и составил 6,96 миллиона рублей. В домах комфорткласса этот показатель практически не изменился — 11,4 миллиона рублей.
Объем предложения новых квартир тем временем продолжил снижаться: в январе в границах «старой» Москвы в продажу не вышло ни одного нового проекта. Всего квартиры предлагались в 13 проектах стандартного класса и 92 новостройках комфорткласса. Общее число реализуемых квартир в обоих классах — немногим более 14 тысяч.
Ранее, в январе, была названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата — 60 тысяч рублей в месяц. По словам представителя одного из российских банков, приобретение жилья в столице при таком уровне заработка стало возможным после запуска программы льготной ипотеки.
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Недвижимость , Lenta.ru
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