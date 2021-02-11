В отдельных российских регионах спрос на жилье вырос настолько, что цены на новостройки увеличились на 20%, заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью СМИ.
Мутко в интервью РБК заявил, что необходимо изменить программу льготной ипотеки для того, чтобы продлить ее.
«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает», — сказал он.
Гендиректор компании добавил, что рост цен больше 19% нивелирует эффект от программы, поскольку выгода для покупателей пропадает.
Глава «Дом.РФ» указал, что программу создавали больше как меру поддержки граждан с упавшими доходами.
«Если кто-то [застройщик или покупатель] перестает получать выгоду от программы, ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки», — пояснил Мутко.
Ранее в МЭР заявили, что льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, при принятии решения о ее продолжении нужно учитывать уровень доходов населения.
Напомним, Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. По мнению ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.