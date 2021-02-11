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«Загадочный русский» купил в США поместье за $140 долларов 

Вероника Полынина 1 час назад
«Загадочный русский» купил в США поместье за $140 долларов
Фото: pictureitsoldfl.com
Неизвестный россиянин заплатил почти 140 миллионов долларов наличными за поместье на земле, которой ранее владел экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на брокера Райана Серханта.
Недавно построенный особняк в Палм-Бич стал самым дорогим объектом недвижимости во Флориде. Площадь дома составляет около 21 тысячи квадратных метров. Особняк расположен прямо на берегу океана, в нем 9 спален, отделка выполнена в современном стиле. В доме есть бар, игровая комната, винный погреб, салон красоты и несколько пространств для развлечений. На территории находится открытый кинотеатр и огромный бассейн с частично утопленными шезлонгами.
Землю, на которой стоит особняк, в 2004 году приобрел Дональд Трамп, а в 2008-м ее купил российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Тогда он заплатил за нее 95 миллионов долларов.
Отмечается, что наличные за дом были внесены «загадочным русским» менее чем через 24 часа после осмотра недвижимости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в январе в Подмосковье были выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Самым дорогим лотом на Рублево-Успенском шоссе стал дом в 13 тысяч квадратных метров, стоимость которого оценена в 5,7 миллиарда рублей.
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Комментарии 1
Недвижимость , Дмитрий Рыболовлев , Дональд Трамп , Райан Серхант
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