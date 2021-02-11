«Загадочный русский» купил в США поместье за $140 долларов 

Неизвестный россиянин заплатил почти 140 миллионов долларов наличными за поместье на земле, которой ранее владел экс-президент США Дональд Трамп . Об этом сообщает New York Post со ссылкой на брокера Райана Серханта

Недавно построенный особняк в Палм-Бич стал самым дорогим объектом недвижимости во Флориде. Площадь дома составляет около 21 тысячи квадратных метров. Особняк расположен прямо на берегу океана, в нем 9 спален, отделка выполнена в современном стиле. В доме есть бар, игровая комната, винный погреб, салон красоты и несколько пространств для развлечений. На территории находится открытый кинотеатр и огромный бассейн с частично утопленными шезлонгами.

Землю, на которой стоит особняк, в 2004 году приобрел Дональд Трамп, а в 2008-м ее купил российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев . Тогда он заплатил за нее 95 миллионов долларов.

Отмечается, что наличные за дом были внесены «загадочным русским» менее чем через 24 часа после осмотра недвижимости.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в январе в Подмосковье были выставлены на продажу 172 элитных особняка, стоимость каждого из которых более миллиарда рублей. Самым дорогим лотом на Рублево-Успенском шоссе стал дом в 13 тысяч квадратных метров, стоимость которого оценена в 5,7 миллиарда рублей.