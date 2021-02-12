Госдума готовит россиянам очередную амнистию. На этот раз — «гаражную». Соответствующий закон депутаты обещают принять в ближайшее время, с таким расчетом, чтобы он вступил в силу уже этой весной.

По оценке авторов документа из фракции «Единая Россия» , примерно 3,5 млн россиян, имеющих не учтенные Росреестром ФНС объекты нежилой недвижимости в виде гаражей, смогут в упрощенном порядке зарегистрировать их в свою собственность. Документами, подтверждающими право собственности, могут быть признаны, например, технический план либо справка из гаражно-строительного кооператива (ГСК).

Право рассматривать заявления и выдавать разрешения на гараж решено делегировать местным органам власти. Срок действия амнистии ограничат мартом 2026 года. Предполагается, что пять лет — более чем достаточно для того, чтобы все желающие успели пройти бюрократические инстанции и официально задекларировать когда-то купленные, полученные в наследство или полулегально построенные гаражи. Кроме того, можно будет оформить и право собственности или заключить договор аренды земельных участков, на которых объекты расположены.

Упрощенный порядок подразумевает не только сокращение до минимума бумаг — справок и заявлений, но и существенное снижение расходов. В настоящее время, по данным Росреестра, легализация гаража в среднем обходится владельцу от 5 до 7 тыс. рублей. Отдельно оплачивается госпошлина — 2 тыс. рублей. Какой дисконт получат «амнистрированные», в конечном счете зависит от аппетита местных властей.

Здесь надо понимать, что муниципалитеты и регионы, по логике, в первую очередь должны быть заинтересованы в успехе этого предприятия. Для них разыгрывается почти беспроигрышная комбинация — потери от снижения размеров оплаты услуги регистрации недвижимости с лихвой компенсирует увеличение фискальных платежей в местные бюджеты.

С этим, кажется, все просто — владельцев выведенных из тени гаражей каждый год обяжут платить имущественные налоги. Один — на нежилую недвижимость, а второй — земельный.

Это будет выглядеть примерно так: при инвентаризационной стоимости гаража менее 300 тыс. рублей налог не превысит 0,1%, при стоимости от 300 до 500 тыс. рублей ставка налога будет находиться в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Если суммарная стоимость инвентаризации выше 500 тыс. рублей, то ставка налога на гараж будет лавировать от 0,5% до 2%. Большинство гаражных построек попадут в первую категорию, следовательно, ежегодный налоговый платеж не превысит 300 рублей. Ставка земельного налога — до 1,5% от кадастровой стоимости участка.

Получается не так и дорого. К тому же льготы никто не отменял. И один объект нежилой недвижимости, по действующему законодательству, некоторые категории граждан могут освободить от налогообложения. В частности, такое право имеют пенсионеры и ветераны боевых действий.

По мнению заместителя главы Росреестра Алексея Бутовецкого, «гаражная амнистия» поможет навести порядок в этой сфере. Законопослушные граждане получат хороший шанс без проволочек оформить права собственности. После этого не составит труда отделить зерна от плевел — выявить откровенный самострой, возведенный со всевозможными нарушениями.

Чиновник считает, что оформление гаража исключит риск, что по решению властей объект может быть снесен без какой-либо компенсации владельцу. Аналогичная гарантия распространяется и на земельный участок, в том случае, если он понадобится федеральным или муниципальным властям для строительства автодороги, жилого дома и т.п.

Важный нюанс — «амнистировать» можно будет только гаражи, возведенные до 2005 года, то есть до принятия Градостроительного кодекса Российской Федерации. Тогда на рынке еще не было учета и контроля. Это нередко приводило к тому, что на участках земли, находящихся в государственной или муниципальной собственности, официально не отведенных под гаражное строительство, появлялись полулегальные ГСК.

Амнистия позволит оформить только объекты капитального строительства. На «ракушки» она не распространяется. Также не получиться легализовать и постройки, хоть и возведенные до 2005 года, но в самовольном порядке, без выделения земли.

В настоящее время в информационных базах ФНС и Росреестра значатся 36,9 тыс. гаражных кооперативов и почти 1,4 млн земельных участков, на которых гаражи расположены. При этом на государственный кадастровый учет поставлены более 5,6 млн гаражей. Из них только на 3,5 млн оформлены права собственности.

Впрочем, профильные ведомства признают, что статистика далеко не полная. Реалии таковы, что множество гаражей вообще никогда не были учтены, поскольку в советские годы их возводили на закрытых территориях. Например, в военных городках, на землях, принадлежащих предприятиям. Участки зачастую выделялись ГСК без оформления всего пакета документов либо со значительными нарушениями. Именно для граждан, имеющих гаражи в таких кооперативах, «амнистия» открывает окно возможностей узаконить свои права на собственность.

Аналогии с «дачной амнистией», объявленной в сентябре 2006 года, вольно или невольно напрашиваются. И этот опыт неоднозначен. Летом 2007 года Общественная палата РФ проанализировала ход «дачной амнистии», чтобы понять причины неудовлетворительных результатов первых месяцев. Выводы были обескураживающие — депутаты и чиновники хотели сделать как лучше для людей, получилось же как всегда.

Упрощенная «дачная амнистия» оказалась затяжной, многоступенчатой и затратной процедурой Владимир Песня / РИА Новости

В частности, отмечалось, что возможностью зарегистрировать права собственности на садовые домики и стандартные шесть соток воспользовались всего несколько десятков тысяч человек. Между тем потенциально число участников оценивали не менее чем в 45 млн Так называемый упрощенный порядок на поверку оказался затяжной, многоступенчатой процедурой получения справок и согласований, хождения по кабинетам.

Для пенсионеров, которые традиционно составляют основу армии дачников, не по карману оказались и затраты на оформление домов и построек. Особенно услуги межевания. В столичном регионе их стоимость в то время превышала 30 тыс. рублей. На таких условиях амнистия в глазах обычных граждан теряла всякую привлекательность. Властям пришлось почти перманентно заниматься работой над ошибками. В итоге история «дачной амнистии» превратилась в бесконечное изменение законодательства.

Переносились и сроки. В общей сложности Госдума их продлевала уже четырежды. Последний раз осенью прошлого года. Срок действия «дачной амнистии» теперь установлен до марта 2026 года, то есть совпадает с планируемым завершением «гаражной амнистии». Какими будут финальные показатели, прогнозировать сложно. Такие социальные проекты, как показывает опыт, не всегда обречены на успех. За 14 лет россияне оформили в собственность около 14 млн садовых домов и участков. Прогресс вроде бы есть, однако этот показатель не дотягивает и трети от тех 45 млн, которых в 2006 году автоматом включили в число потенциальных участников.

Есть достаточно простое объяснение, почему расчеты не оправдались. Во времена СССР под садово-дачные кооперативы земли выделялись, как правило, по остаточному принципу. Дачников и огородников нередко загоняли в отдаленные районы, добраться куда даже на личной машине было проблемой, не говоря об общественном транспорте.

Сегодня эти активы если и имеют ценность, то только для хозяев, вложивших в них свой труд и деньги. Но даже им нет резона нести расходы на оформление прав собственности, а потом платить налоги на имущество, которое в принципе невозможно продать.

Репрессии в отношении «отказников» могут привести к нежелательным последствиям. Хозяева просто бросят садовые участки. Найти же этим землям другое применение, снова ввести в оборот будет весьма проблематично.

С гаражами другая история. Те объекты, которые не будут добровольно легализованы в ходе предстоящей амнистии, придется выводить из тени принудительно. На это потребуются серьезные административные и финансовые ресурсы, подключение правоохранителей, судебной системы и т.д. Для столицы, городов-миллионников, областных и республиканских центров, где земля дорогая, такая работа имеет экономический смысл. Чего нельзя сказать о российской глубинке. Там для муниципальных властей предстоящий бой с гаражной «тенью» явно не относится к приоритетным задачам.

Алексей Яшкин — доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова