Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье

В России собрались реформировать систему поддержки нуждающихся в жилье. Минстрой планирует создать единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Реестр будет функционировать в онлайн-режиме, заявили «Известиям» в ведомстве.

Там также отметили, что появление реестра приведет к оптимальному планированию расходов федерального бюджета для каждого льготника. Кроме того, благодаря новому инструменту возможные ошибки в заявках будут предотвращены, а срок и качество исполнения государственных обязательств будут проконтролированы.

В реестр включат россиян, которые нуждаются в обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета. Это пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и другие категории, рассказали в Минстрое.

В настоящее время льготники вынуждены ждать жилья до 20 лет, что является слишком длительным сроком, считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева . Необходимо, по ее словам, заниматься разработкой и реализацией программ, которые смогли бы сократить данные сроки хотя бы до пяти лет.

Оцифровка процесса является разумным решением, это исключает потерю бумаг. Система поможет сохранить все необходимые данные о льготнике, говорит член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов

Также благодаря единой базе будет соблюдаться справедливая очередность по предоставлению помощи, полагает член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев