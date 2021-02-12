Набиуллина призвала завершить программу льготной ипотеки 

"Эту программу, мы подтверждаем, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья", — сказала Набиуллина.

В то же время глава Центробанка подчеркнула, что это не означает, что не должно быть вообще льготных программ ипотеки — они могут стимулировать строительство в регионах с недостаточным числом жилых объектов.