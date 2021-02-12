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«Всероссийская реновация» начнется с Ульяновской области 

РИА Недвижимость 2 часа назад
«Всероссийская реновация» начнется с Ульяновской области
Фото: ТАСС
Ульяновская область станет пилотным регионом России по комплексному развитию территорий (КТР), известному как "всеросийская реновация".

"Учитывая опыт Ульяновской области по программе реновации, регион должен стать пилотным в направлении этой работы (реализации проектов КТР — ред.) в стране. Это решение уже согласовано с курирующим строительную отрасль вице-премьером России Маратом Хуснуллиным", — приводятся на сайте Минстроя слова замглавы ведомства Никиты Стасишина.

Ранее Хуснуллин сообщил о том, что как минимум 15-20 регионов в России могут начать пилотные проекты комплексного развития территорий уже в 2021 году. Среди них он назвал Москву, Казань, Тюмень, Новосибирск и Кемерово.
Как указывается в сообщении Минстроя, Ульяновская область пять лет подряд ежегодно сдает около миллиона квадратных метров жилья. По итогам 2020 года этот показатель составил 1,034 миллиона. На 2021 год целевой показатель по вводу жилья в области установлен в объеме 818 тысяч квадратных метров.
Закон о комплексном развитии территорий, подписанный президентом России Владимиром Путиным в конце 2020 года, направлен на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах России. Он дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.
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Комментарии
Недвижимость , Никита Стасишин , Владимир Путин , Минстрой
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