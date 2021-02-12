В Москве вырастут цены на жилье в 2021 году 

Средние цены на жилье в Москве по итогам 2021 года могут вырасти на 7-8%, считает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

По словам эксперта, наблюдающееся в январе-феврале снижение средней стоимости московской жилой недвижимости — это следствие выхода в продажу 41 корпуса новостроек в январе в Москве и области, а также падения продаж почти в два раза по итогам января в сравнении с декабрем из-за длительных январских каникул.

В беседе с агентством «Москва» Кирюхина выразила уверенность, что до конца срока действия льготной ипотеки цены будут расти, но рост будет планомерным и составит 7-8% по итогам 2021 года. Основное повышение придется на первое полугодие.

По мнению Кирюхиной, ближе к лету вырастет спрос на жилье среди желающих успеть взять льготную ипотеку, а после завершения программы цены на недвижимость не упадут.

«Девелоперы получили хорошую выручку за счет роста цен в прошлом году, что позволило создать финансовую «подушку безопасности» на случай проседания спроса. (…) К тому же не стоит забывать о том, что текущие ставки кредитования без субсидирования также находятся на рекордно низком уровне, что позволит поддержать спрос и без льготной ипотеки», — объяснила эксперт ЦИАН.