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В Москве вырастут цены на жилье в 2021 году 

Вероника Полынина 2 часа назад
В Москве вырастут цены на жилье в 2021 году
Фото: РИА Новости
Средние цены на жилье в Москве по итогам 2021 года могут вырасти на 7-8%, считает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.
По словам эксперта, наблюдающееся в январе-феврале снижение средней стоимости московской жилой недвижимости — это следствие выхода в продажу 41 корпуса новостроек в январе в Москве и области, а также падения продаж почти в два раза по итогам января в сравнении с декабрем из-за длительных январских каникул.
В беседе с агентством «Москва» Кирюхина выразила уверенность, что до конца срока действия льготной ипотеки цены будут расти, но рост будет планомерным и составит 7-8% по итогам 2021 года. Основное повышение придется на первое полугодие.
По мнению Кирюхиной, ближе к лету вырастет спрос на жилье среди желающих успеть взять льготную ипотеку, а после завершения программы цены на недвижимость не упадут.

«Девелоперы получили хорошую выручку за счет роста цен в прошлом году, что позволило создать финансовую «подушку безопасности» на случай проседания спроса. (…) К тому же не стоит забывать о том, что текущие ставки кредитования без субсидирования также находятся на рекордно низком уровне, что позволит поддержать спрос и без льготной ипотеки», — объяснила эксперт ЦИАН.

Как сообщал «Рамблер», ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась за продление программы льготной ипотеки после июля 2021 года лишь в отдельных регионах.
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Комментарии 2
Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , АГН "Москва"
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