Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
62.63
+0.18 Золото
1821.55
+0.12 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2119
+0.0082
02.02
1.2037
09.02
29.01

Очередников на жилье зачислят в онлайн-реестр 

Российская Газета и ещё 1 57 минут назад
Очередников на жилье зачислят в онлайн-реестр
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Предполагается сделать Единый реестр граждан, состоящих на учете на региональном уровне, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. Проект документа о создании реестра находится на согласовании в правительстве.
В Единый реестр будут включаться сведения о нуждающихся в жилье гражданах, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф и приравненных к ним лицам, о вынужденных переселенцах, о выезжающих из районов Крайнего Севера, ветеранах Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, ветеранах боевых действий, а также инвалидах и семьях с детьми-инвалидами. Кроме того, в реестре будут сведения о тех, кто подлежит переселению из закрытых административно-территориальных образований, с комплекса "Байконур", а также об участниках госпрограммы оказания содействия в переселении соотечественников.
Появление реестра позволит в режиме онлайн получать данные об объеме федеральных жилищных обязательств, отмечают в Минстрое. Это должно повысить эффективность планирования расходов бюджета на жилищное обеспечение федеральных льготников. Кроме того, единая база данных позволит повысить контроль за ведением учета нуждающихся в жилье. Будет автоматизирован ряд процедур, связанных с постановкой граждан на учет. Это позволит ускорить очередь на жилье.
Реестр будет создан на базе Информационной системы учета выданных и оплаченных государственных жилищных сертификатов в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Оператором Единого реестра станет ФКУ "Объединенная дирекция" Минстроя России.
Онлайн-система станет очередным шагом в цифровизации работы по обеспечению социальной поддержки россиян, отмечают в ведомстве.
О необходимости создания единого реестра граждан, имеющих право на получение жилья, прошлой осенью заявляло НП "ЖКХ-Контроль". Сейчас, отмечали в организации, существует более 140 "федеральных" категорий, которые могут претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и числиться на учете очередников.
К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным "ЖКХ-Контроль", числилось более 2,3 млн семей. Сейчас у России есть гособязательства по обеспечению жильем перед 4 млн семей, отмечала недавно президент Фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева. Объем невыполненных обязательств — около 9 трлн рублей. В среднем очередники ждут жилье по 20 лет.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Российская Газета: последние новости
Эксперты назвали главную опасность покупки жилья разорившегося ипотечника Эксперты назвали главную опасность покупки жилья разорившегося ипотечника Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей Почему в домах по реновации цены на жилье выше рыночных Почему в домах по реновации цены на жилье выше рыночных
Комментарии 1
Недвижимость , Надежда Косарева , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение