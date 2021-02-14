Специалист рассказал, как распознать риелторов-обманщиков 

Продажа квартиры — сложный и долгий процесс, в котором трудно обойтись без риелтора. Чтобы найти брокера, который хочет помочь клиенту, а не нажиться на нем , нужно следовать нескольким простым советам, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

По ее словам, для продажи квартиры лучше обратиться в риелторское агентство с именем — вероятность встретить там недобросовестного агента чрезвычайно мала.

Впрочем, и частный брокер может быть профессионалом. Правда, нельзя забывать, что нечестные игроки рынка жилья работают, как правило, на себя — ни одна уважающая себя компания не возьмет их в штат.

Собственника должны насторожить постоянные предложения снизить цену. "Дело в том, что недобросовестный агент стремится как можно быстрее продать квартиру и получить свою комиссию", — уточняет эксперт.

Еще один признак "черного" риелтора — это дублирование объявлений. "Если вы увидите, что на разных рекламных площадках цена вашей квартиры отличается , то имеет смысл отказаться от услуг своего агента", — советует Коркка. Размещая объявление с заниженной стоимостью, брокер пытается реализовать жилье в максимально короткий срок. Он быстро получит комиссию — вы продадите квартиру дешевле, чем могли бы.

Наконец, надо обратить внимание на то, платит ли комиссию риелтору еще и покупатель. "Собственник квартиры может поинтересоваться об этом у новых жильцов. Если вы столкнулись с двойной комиссией — меняйте агента", — резюмирует специалист.