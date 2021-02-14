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Рынок аренды жилья продолжил падение 

Майк Габриелян 2 часа назад
В России упал спрос на съемное жилье
Фото: РИА Новости
В России упал спрос на съемное жилье. Объем предложений уже на 70% больше, чем в прошлом году. По данным ЦИАН, за месяц спрос на однушки и двушки сократился на 0,7% и 1,5%, пишет «Коммерсант».
Абонировать однокомнатное жилье в крупнейших городах России сейчас можно за 16,96 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатный апартамент обойдется в 23,65 тысячи. Это усредненные данные.
Наиболее заметен, по данным компании «Этажи», рост цен на однокомнатные квартиры в Уфе. За минувший месяц они подорожали на 3,23%, до 15,5 тысяч рублей в месяц.
Максимальное снижение зафиксировали в Красноярске: на 1,82%, до 16,2 тысяч в месяц.
В Москве аренда однушки сейчас стоит в среднем 38,7 тысячи. Снять двушку можно за 53,4.
Руководитель департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова говорит, что в марте ожидается повышенный спрос на городские квартиры из-за притока студентов.

«Это может привести к сокращению объема предложения», — считает эксперт.

Отмечается, что запросы арендаторов выросли: они придирчивее относятся к состоянию и оснащенности жилья.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Вологде учителям будут оплачивать съемные квартиры.
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