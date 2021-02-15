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У россиян захотели забирать «бесхозяйные» участки в упрощенном порядке 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Минсельхоз предложил забрать у россиян «бесхозяйные» участки
Фото: РИА Новости
Минсельхоз подготовил поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которым в российском законодательстве может появиться термин «бесхозяйная земля». Законопроект планируется внести на рассмотрение правительства в первом квартале 2021 года, сообщают «Известия».
Ведомство предлагает считать бесхозяйными участки, собственники которых неизвестны либо отказались от права собственности, а также земли, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости (ЕГРН). Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству и изымать их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.
Таким образом планируется «усовершенствовать порядок вовлечения в оборот невостребованных земель». Как отмечается в пояснительной записке, на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 миллиона гектаров — 6,8 процента от общей площади земель сельхозназначения в стране.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», — поясняется в документе.

Также предлагается разрешить признавать «выморочным имуществом» земли, собственник которых умер, а наследники не объявляются либо отказались от наследования. Помимо этого, собственников хотят обязать произвести выдел земельной доли до 1 января 2024 года, иначе владелец потеряет право собственности на эту землю согласно статье 238 Гражданского кодекса РФ.
В октябре 2019 года сообщалось, что в России может быть создан фонд земель сельскохозяйственного назначения, в который войдут земли, находящиеся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, а также бесхозные земли и участки, изъятые у частных собственников и не используемые по назначению. В том же году власти разработали сразу несколько норм, упрощающих изъятие бесхозных земель и земель, не использующихся по назначению, в государственную собственность. Другие возможные поводы для изъятия — несоблюдение нормы плодородия или пожарной безопасности.
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Недвижимость , Минсельхоз , газета "Известия"
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