Льготную ипотеку захотели продлить до 2024 года

Президент России поручил правительству и Центробанку представить предложения о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года. Она была запущена в апреле прошлого года и позволяет взять кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, до 6 млн рублей — в других регионах. По этой программе можно купить жилье в кредит по фиксированной ставке 6,5% годовых или даже ниже, но только в новостройках.

Многие девелоперы дополнительно предлагают нулевую ставку на первый год, при этом проценты банку выплачивают сами. Как вариант, можно попытаться договориться с застройщиком о небольшой скидке — правда, тогда о нулевой ставке придется забыть.

Несмотря на все это, прямо сейчас ажиотажного спроса на льготную ипотеку не наблюдается, отмечает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов:

«После того как в конце октября — начале ноября была поддержана идея продлить льготную ипотеку до июля 2021 года, наоборот, сократилось количество покупок. Потому что люди поняли, что у них есть еще не полтора-два месяца на то, чтобы купить быстро с помощью ипотеки строящееся жилье, а есть несколько месяцев и можно не торопиться: спокойно выбрать и приобрести то жилье, которое им точно нужно. И то, что сейчас обозначено, что будет поддержка, — это снижает необдуманный ажиотажный спрос и позволяет людям спокойно планировать приобретение».

В конце января Владимир Путин говорил , что программа льготной ипотеки под 6,5% поддержала строительную отрасль и позволила 350 тысячам семей купить жилье на первичном рынке. Глава государства обратил внимание на проблемы в некоторых регионах, где растут цены на недвижимость. Но тут, наверное, дело не только в льготной ипотеке. Сами девелоперы объясняют это инфляцией. Плюс в отдельных регионах после реформы системы долевого строительства ушли с рынка мелкие застройщики. Так что и предложение нового жилья сократилось. Кроме того, общая ситуация в стране тоже способствует перетоку денег населения в недвижимость. Ставки по вкладам в России сейчас держатся на рекордно низком уровне, а еще введенный с этого года налог в 13% на депозиты от 1 млн рублей способствует тому, что россияне вновь стали вкладываться в недвижимость.

Но это не значит, что строительную отрасль не нужно поддерживать. Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% уже один раз продлили — с ноября прошлого года до июля нынешнего. Новое продление неизбежно, уверен глава «НДВ Групп» Александр Хрусталев

Александр Хрусталев, глава компании «НДВ Групп»:

«Если ипотеку не продлят, то через месяц как она будет прекращена [программу все же возобновят], потому что увидят, что опять все встанет. И нужно будет опять субсидировать строительную отрасль. Потому что это, наверное, единственная отрасль, которая показывает хоть какую-то положительную динамику по сравнению со всеми отраслями экономики».

А правительство уже готовит расширение госпрограмм льготного кредитования на покупку жилья. В середине года, как ожидается, в России начнут выдавать льготную ипотеку на частные дома.