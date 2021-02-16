Хуснуллин призвал расширить программы льготной ипотеки на строительство частных домов 

«На сегодняшний день в стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для сетей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство», — сказал вице-премьер изданию «Ура.ру».