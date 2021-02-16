Хуснуллин призвал расширить программы льготной ипотеки на строительство частных домов 

Программы льготной ипотеки необходимо расширять в том числе на строительство частных домов. Такое мнение высказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, без выгодных программ ипотечного кредитования будет невозможно осуществить нацпроект по строительству 1 млрд квадратных метров жилья.
«На сегодняшний день в стране уже работает несколько льготных ипотечных программ, включая программу для сетей с детьми, и мы считаем, что их необходимо расширять как на многоквартирные дома, так и на индивидуальное строительство», — сказал вице-премьер изданию «Ура.ру».
Он напомнил, что работа по снижению стоимости ипотечного кредитования ведется правительством совместно с Банком России.
По мнению Хуснуллина, проблему продления и расширения льготной ипотеки необходимо решать как можно скорее, поэтому в ближайшее время правительство проработает возможность выделения дополнительных средств на финансирование программы в 2021 году.
Как сообщал «Рамблер», ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась за продление программы льготной ипотеки после июля 2021 года лишь в отдельных регионах.