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«Известия» узнали, что в Москве хотят ограничить плотность застройки 

Газета.Ru 3 часа назад
В Москве захотели ограничить плотность застройки
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют ограничить рост плотности застройки в столице. Об этом свидетельствует проект стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, который был разработан Минстроем. По просьбе ведомства свои предложения в него внесли участники рынка, пишут "Известия".
Как сообщает газета, данный план хотят реализовать за счет, например, ограничения этажности застройки. Кроме того, в нем говорится о необходимости развивать высокоскоростные магистрали и автодорожную сеть, создавать современные рабочие места за пределами города. Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова рассказала в беседе с изданием, что в градостроительные документы столицы предполагается включить обязательные требования по высотности и плотности застройки в зависимости от района.
Опрошенные изданием эксперты отметили, что плотность населения для комфортной жизни не должна превышать 450 человек на гектар, или 25 тыс. кв. м жилья на такую же площадь. Они также напомнили, что московские власти в 2012 году уже вводили запрет на строительство новостроек выше 75 м в 2012 году, но в настоящее время 15% сдающихся объектов выше 100 м.
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Комментарии 4
Недвижимость , Ирина Булгакова , Госдума , Правительство Москвы , Минстрой , газета "Известия"
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