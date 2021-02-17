Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
63.43
–0.03 Золото
1792.49
–0.05 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.02
1.2090
+0.0125
04.02
1.1966
14.02
04.02

Названы самые популярные схемы мошенничества с жильем 

News.ru 2 часа назад
Раскрыты самые популярные схемы мошенничества с жильем
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Продажа квартиры по подложным документам и проведение сделок с привлечением недееспособных лиц являются самыми распространёнными видами мошенничества в сфере недвижимости. Об этом заявили опрошенные РИА «Недвижимость» юристы.

Эксперты предупреждают о том, что не следует покупать квартиры по копиям документов, даже нотариально заверенных. Кроме того, в оригинальных документах не должно быть никаких помарок и исправлений. Если же квартира продаётся по доверенности, следует потребовать присутствия на сделке собственника помещения.

Ещё один распространённый вид мошеннических схем — продажа квартиры с участием лиц, имеющих возможность в будущем оспорить сделку через суд. К таким категориям относятся граждане с частичной или полной недееспособностью, пенсионеры. несовершеннолетние и бывшие супруги, с которыми продавцы «забыли» поделить имущество.
Также стоит быть осторожными при сделках, в которых фигурируют квартиры, якобы полученные в наследство. При подобных махинациях продавец сообщает, что он является единственным наследником и хочет продать доставшуюся ему недвижимость как можно скорее. Однако после заключения сделки он перестаёт выходить на связь, а вскоре появляется ещё один наследник и заявляет о своих претензиях на квартиру. Если новый наследник сможет доказать, что не был в курсе смерти родственника, велика вероятность признания сделки купли-продажи недействительной.
Ещё одна схема мошенничества, встречающаяся на рынке вторичного жилья — сделка с потенциальным банкротом. В этой ситуации объект недвижимости обычно реализуется по документам с заниженной стоимостью, затем собственник объекта банкротится, а сделка ставится под сомнение как фиктивная, после чего через суд доказывается, что она осуществлялась на очевидно невыгодных условиях с целью вывода денег. После этого в суде возникают «кредиторы банкрота», претендующие на недвижимость, уже купленную жертвой махинации. В этом ситуации юристы рекомендуют проверять кредитную историю продавца.
Следует насторожиться, если риелтор просит потенциального покупателя скорее внести задаток за понравившуюся квартиру, поскольку её может «застолбить» другой покупатель. В дальнейшем может выясниться, что квартира непригодна для проживания, имеет долги по ЖКХ и другие проблемы.
Кроме того, эксперты предостерегают покупателей вторичного жилья от сложных мошенничеств с участием недобросовестных юристов и хакеров.

Здесь в группе риска пенсионеры, одинокие люди и лица, которые являются неуверенными пользователями компьютера. Под видом социальной помощи мошенники получают доступ к паспорту, данным СНИЛС, после чего оформляют поддельную доверенность и саму ЭЦП. Далее с участием недобросовестного нотариуса оформляется договор дарения или купли-продажи от имени человека, который ничего не подозревает, — говорят специалисты.

И наконец, следует быть осторожными при взаиморасчётах между сторонами сделки. Так, расписка о передаче денег должна быть написана строго от руки, а наиболее приемлемый способ передачи денег — банковская ячейка, когда продавец получает право забрать деньги только после регистрации сделки Росреестром. Также среди способов расчета выступает депозит нотариуса и аккредитив.
Ранее NEWS.ru рассказал о простых способах снизить переплату по ипотеке.
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
News.ru: последние новости
Резкий рост цен на новостройки ожидается в России к лету Резкий рост цен на новостройки ожидается в России к лету Путин поручил разработать предложения по программам льготной ипотеки Путин поручил разработать предложения по программам льготной ипотеки Власти могут сохранить льготную ипотеку в некоторых регионах Власти могут сохранить льготную ипотеку в некоторых регионах
Комментарии 3
Недвижимость , Росреестр , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение