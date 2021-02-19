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Набиуллина объяснила вред от снижения ставок по ипотеке 

Мир24 и ещё 11 2 часа назад
Набиуллина объяснила вред от снижения ставок по ипотеке
Фото: ТАСС
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему снижение ставок по ипотеке вне тенденций рынка может вызвать эффект пузыря и привести к фатальным последствиям.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке. Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — цитирует Набиуллину РИА «Новости».

В прошлом году ставка кредита на жилье была снижена из-за общего снижения ставок и антикризисной ипотеке (под 6,5%), которая теперь играет против рынка и вызывает рост цен на жилье.
После антикризисных мер прошлого года — льготной ипотеки и снижения ключевой ставки до 4,25% годовых, средняя ставка по ипотеке к концу года достигла 7,36%, а уровень долгов по жилищным кредитам превысил 9,1 триллиона рублей.
Ранее Путин поручил проработать снижение ипотечной ставки для семей с двумя и более детьми. Поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита в Москве и Подмосковье. Большая часть заемщиков берет кредиты на длительные сроки.
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Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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