Эксперты предрекли бум «деревянной ипотеки» 

Программа льготной ипотеки в отношении индивидуальных деревянных домов, которая может появиться в Россиии, может стать востребованной в связи с переходом ряда граждан на дистанционный формат работы, заявили РИА Новости эксперты.

Напомним, что в январе 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство России планирует в качестве поддержки отрасли деревянного домостроения сделать деревянные дома объектом ипотеки. Уже в феврале стало известно, что планируется разработка механизма выдачи ипотеки на строительство частных домов в стране, в том числе по льготным программам, к середине года.

«Потенциальный спрос на такой тип жилья достаточно высок в РФ, чему в том числе способствовал переход на дистанционный формат работы многих компаний в 2020 году, а также ввиду наличия устойчивого интереса граждан к улучшению жилищных условий», — отметил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

По его словам, ипотека по льготной ставке будет способствовать более эффективному удовлетворению спроса, что сделает ее более популярной.

Он также считает, что наиболее востребованным может стать финансирование приобретения недвижимости в пригородах крупных городов. Но, по мнению Полухина, важным фактором популярности «деревянной ипотеки» будет то, какие именно параметры объектов ипотеки будут заложены в программу.

С тем, что частные дома становятся более востребованными на фоне пандемии, соглашается аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова . По ее прогнозам, спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства будет увеличиваться, и в течение ближайших пяти лет будет построено 450-500 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно примерно 3 миллионам отдельных домов.