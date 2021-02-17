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Москвичи променяли дачи на недвижимость в Сочи 

Вероника Полынина 2 часа назад
Москвичи начали скупать недвижимость в Сочи
Фото: РИА Новости
Москвичи нашли альтернативу загородным домам и стали массово скупать недвижимость в Сочи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на эксперта по местному рынку недвижимости Кирилла Флуткова.
По словам Флуткова, многие москвичи рассматривают квартиру или дом в Сочи как дачу и стремятся приобрести объект недалеко от аэропорта, чтобы было удобно добираться.
Главная особенность покупателей из Москвы состоит в том, что они чаще, чем клиенты из других регионов, готовы закрывать сделки дистанционно. По мнению эксперта, это связано с желанием сэкономить время, а также с тем, что жители столицы «дружат с современными технологиями и спокойно относятся к дистанционным покупкам и к дистанционному выбору».
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Он также заявил, что москвичи наиболее конструктивны и конкретны в своих запросах и точно знают, чего хотят.
В среднем жители столицы выкладывают за недвижимость в Сочи порядка 10 миллионов рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономисты выразили мнение, что после завершения программы льготной ипотеки в России вырастут процентные ставки по жилищным кредитам и снизятся цены на жилье.
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Недвижимость , Lenta.ru
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