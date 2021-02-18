В Москве массово скупили недорогие апартаменты

В Москве зафиксированы рекордные продажи недорогих апартаментов (комфорт— и бизнес-класса) по договорам долевого участия в строительстве, свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру» . Так, только в последнем месяце 2020-го в городе реализовали таких объектов на 45 тысяч квадратных метров.

Для сравнения — в октябре и ноябре было продано по 32 тысячи квадратных метров апартаментов комфорт— и бизнес-класса. Годом ранее, в декабре 2019-го, объем продаж составлял всего 18 тысяч «квадратов». В январе 2021-го этот показатель достиг 19,4 тысячи квадратных метров — на 77 процентов больше, чем в том же месяце 2020-го.

Несмотря на то что в городе массово скупают жилье особого типа, бешеного роста цен на него не отмечается. Так, за 2020-й новые квартиры в Москве подорожали на 24 процента, а апартаменты — на 15 процентов. С ноября 2020 года средневзвешенная цена предложения апартаментов в комфортклассе увеличилась на 1,5 процента (с 192,5 тысячи до 195,4 тысячи рублей за квадратный метр). В бизнес-классе рост цены составил 3,6 процента (с 284,4 тысячи до 294,7 тысячи рублей за «квадрат»).

«Безусловно, после присвоения апартаментам статуса квартир их ликвидность увеличится, а спрос на них возрастет. Пока же закон о статусе не принят, разница в стоимости апартаментов и квартир (в рамках одного проекта или в одной локации) сохраняется на уровне 15-20 процентов», — заключают аналитики.