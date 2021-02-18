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В Москве массово скупили жилье особого типа 

Lenta.ru 1 час назад
В Москве массово скупили недорогие апартаменты
Фото: ТАСС
В Москве зафиксированы рекордные продажи недорогих апартаментов (комфорт— и бизнес-класса) по договорам долевого участия в строительстве, свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру». Так, только в последнем месяце 2020-го в городе реализовали таких объектов на 45 тысяч квадратных метров.
Для сравнения — в октябре и ноябре было продано по 32 тысячи квадратных метров апартаментов комфорт— и бизнес-класса. Годом ранее, в декабре 2019-го, объем продаж составлял всего 18 тысяч «квадратов». В январе 2021-го этот показатель достиг 19,4 тысячи квадратных метров — на 77 процентов больше, чем в том же месяце 2020-го.
Несмотря на то что в городе массово скупают жилье особого типа, бешеного роста цен на него не отмечается. Так, за 2020-й новые квартиры в Москве подорожали на 24 процента, а апартаменты — на 15 процентов. С ноября 2020 года средневзвешенная цена предложения апартаментов в комфортклассе увеличилась на 1,5 процента (с 192,5 тысячи до 195,4 тысячи рублей за квадратный метр). В бизнес-классе рост цены составил 3,6 процента (с 284,4 тысячи до 294,7 тысячи рублей за «квадрат»).
«Безусловно, после присвоения апартаментам статуса квартир их ликвидность увеличится, а спрос на них возрастет. Пока же закон о статусе не принят, разница в стоимости апартаментов и квартир (в рамках одного проекта или в одной локации) сохраняется на уровне 15-20 процентов», — заключают аналитики.
Ранее апартаментам в Москве предрекли удорожание до стоимости обычных квартир. По данным ВТБ, спрос на этот вид недвижимости в столице и Санкт-Петербурге вырос более чем в два раза осенью 2020-го после того, как был инициирован их перевод в категорию жилых помещений.
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Недвижимость , Lenta.ru
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