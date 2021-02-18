ЦБ проведет в 2021 году эксперимент с «зеленой» ипотекой 

"У нас эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое "зеленый" дом, что такое "зеленая" квартира и что такое "зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций, еще возникают вот этих два явления", — сказал он, говоря о планах на 2021 год.