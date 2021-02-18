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Эксперт дал прогноз по ценам на недвижимость в России 

RT на русском 36 минут назад
Эксперт исключил резкий рост цен на недвижимость
Фото: РИА Новости
Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов дал прогноз по ценам на жильё в России.
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что рост будет только на уровне инфляции.

«Таких скачков, как были в прошлом году, в ближайшее время не будет», — считает Бекетов.

Со своей стороны, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила мнение, что причин для роста цен нет.

«Платёжеспособный спрос удовлетворился. Отменят льготную ипотеку или нет, это никак не повлияет на рынок, новых покупателей просто неоткуда брать», — считает она.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.
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Недвижимость , Ирина Радченко , Андрей Бекетов , Финансовый университет , ФБА "Экономика сегодня"
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