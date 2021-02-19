Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Ее действие было продлено до 1 июля.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании в Екатеринбурге подчеркнул, что льготная ипотека может быть продлена.

«По льготной ипотеке. В любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения. Базово, мы считаем, что мы продлим ипотеку», — заявил он.

Хуснуллин также призвал губернаторов Уральского федерального округа сказать застройщикам, что правительство «в любом случае эту программу бросать не будет».