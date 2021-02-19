Программа льготной ипотеки может быть продлена и после 2024 года. Об этом заявил сегодня заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Ее действие было продлено до 1 июля.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании в Екатеринбурге подчеркнул, что льготная ипотека может быть продлена.
«По льготной ипотеке. В любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения. Базово, мы считаем, что мы продлим ипотеку», — заявил он.
Хуснуллин также призвал губернаторов Уральского федерального округа сказать застройщикам, что правительство «в любом случае эту программу бросать не будет».
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах. В свою очередь председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от выдачи жилищных кредитов под льготные 6,5% уже сошел на нет из-за роста цен на квартиры, и высказала мнение, что доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами.